Cervia, un festival degli aquiloni col botto: “Oltre 600mila visitatori” - Gallery

Si è chiuso il festival degli aquiloni a Cervia, per la grande soddisfazione degli organizzatori. “Anche quest’anno - si legge in una nota - Artevento Cervia ha superato i 600.000 visitatori, dando vita ad un’edizione documentata da ben 30 emittenti televisive internazionali, con una copertura trasversale su pressoché tutte le emittenti italiane. In questi giorni sono giunte a Cervia ben 50 delegazioni provenienti dai 5 continenti e oltre 250 “artisti del vento” di fama mondiale per celebrare la disciplina sportiva dell’aquilone, tra cui il campionato italiano di volo acrobatico Cervia’s Cup a cura di STACK Italia Federazione Volo Acrobatico, partner sportivo di Artevento. Si contano inoltre ben 2 mostre: una dedicata al campione e designer britannico Carl Robertshaw e un’altra al Maestro tedesco della KAP Kite Aerial Photography Wolfgang Bieck.

In più quest’anno il prestigioso Premio Speciale per Meriti di Volo è stato consegnato a due realtà, tra cui Amnesty International Italia – nella persona di Riccardo Noury, portavoce dal 2003 – accolto a Cervia in rappresentanza dei temi della pace e dei diritti umani. Hanno preso parte alla manifestazione anche ResQ People Saving People, Festival delle Culture Ravenna e Fondazione PerugiAssisi.

Non sono mancati i laboratori e i corsi riservati a scuole di ogni ordine e grado, per bambini e per adulti, ai quali la manifestazione dedica da sempre la parte più preziosa della sua programmazione annuale. Quest’anno sono stati realizzati 1000 laboratori per le scuole e altri 1000 per un pubblico aderente, per un totale di 2000 laboratori di aquiloni.