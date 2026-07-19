Cervia, trovato a terra in gravi condizioni, si indaga per tentato omicidio

CERVIA. E’ stato trovato a terra in gravi condizioni in via Fienilone a Pinarella di Cervia. All’alba di oggi un uomo di 54 anni è stato soccorso e portato in elicottero al Bufalini di Cesena. L’uomo abita in un camper non lontano dal luogo in cui è stato trovato e dove di notte sostano alcuni camionisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato subito accertamenti sul caso. Si passano al setaccio le telecamere presenti in zona e si stanno ascoltando persone che hanno frequentato la zona in quelle ore. La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.