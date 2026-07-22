Cervia, Tramonto DiVino torna il 24 luglio con Gin e Vermouth protagonisti

Tramonto DiVino torna a Cervia con una tappa speciale che amplia il racconto aprendosi al mondo della mixology. Venerdì 24 luglio, tra l’antica Torre San Michele e i Magazzini del Sale, il tour del gusto dell’Emilia-Romagna propone una serata dedicata a Gin e Vermouth, pensata per appassionati, curiosi e gastronauti alla ricerca di abbinamenti creativi.

Protagonisti saranno una ventina di produttori artigianali provenienti da tutta Italia, ciascuno con una propria postazione, dove sarà possibile degustare gin in purezza oppure in abbinamento con toniche di prestigio. Un viaggio tra botaniche, profumi, stili produttivi e identità territoriali, che trasformerà Cervia in un laboratorio a cielo aperto dedicato al bere miscelato di qualità.

Accanto ai produttori artigianali, Enoteca Regionale Emilia-Romagna firmerà un grande banco di degustazione con spirits territoriali inseriti nella guida Ais Emilia Romagna da Bere e da Mangiare, interpretati da bartender professionisti in cocktail inediti, anche mixati con vini regionali e prodotti tipici.

Spazio anche al food pairing con l’AperiDop firmato dal maestro dello street food italiano Daniele Reponi: un aperitivo creativo che abbina Gin Tonic e Salumi Piacentini Dop, dalla Coppa alla Pancetta fino al Salame. Completeranno gli assaggi tutta la gamma dei prodotti certificati regionali serviti in finger food: Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto di Modena Dop, Mortadella Bologna Igp, Coppa Igp e Salame Felino, Salamini italiani alla Cacciatora Dop, Piadina Romagnola Dop, Aceti Balsamici... e non mancherà il più classico dei risotti gourmet cucinato con Radicchio e Pancetta Piacentina Dop.

Il tutto realizzato all’insegna del bere consapevole del racconto e dell’abbinamento mirato fra prodotti territoriali, gin artigianali e cocktails. Musica live e un ‘salotto culturale’ per dare la parola a produttori, giornalisti e autorità completerà la serata.

L’evento Craft Gin Summer Fest è organizzato da Agenzia PrimaPagina e Gest-in in sinergia con il Consorzio Cervia Centro e rientra come Tappa speciale nel ciclo di eventi di Tramonto DiVino il road show del gusto regionale sostenuto da: Assessorato all’Agricoltura della Regione E/R, Enoteca Regionale E/R, UnionCamere E/R e Apt Servizi E/R e dal comune di Cervia.

Ingresso 25 euro dalle ore 19.30. L’ingresso comprende: 3 degustazioni di Gin Tonic o Cocktails + 3 ticket food.