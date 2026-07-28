Cervia, torna la festa della Lega: sabato 1 agosto arriva Matteo Salvini

Dal faccia a faccia tra i presidenti di Emilia-Romagna e Veneto, Michele de Pascale e Alberto Stefani, all’intervento dei ministri dei Trasporti Matteo Salvini e dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Come da tradizione la Lega della Romagna celebra la sua festa a Cervia-Milano Marittima, all’ombra della storica Torre San Michele sul canale, da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto. Un evento “ricchissimo”, svela il programma il parlamentare e segretario del Carroccio romagnolo Jacopo Morrone. In ogni serata sono previsti “ospiti di grande rilievo, dibattiti, proposte e cultura”, con “filo conduttore” i valori e gli ideali degli “eredi” di Alberto da Giussano.

Si parte giovedì 30 luglio con i capigruppo di maggioranza alla Camera, Riccardo Molinari della Lega, Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia, Enrico Costa di Forza Italia, e al Senato Mariastella Gelmini di Noi Moderati. A seguire il confronto Stefani-de Pascale.

Venerdì 31 luglio dopo i saluti del sindaco di Cervia Mirko Boschetti e del maratoneta romagnolo Lorenzo Lotti, ex assessore comunale a Predappio e tuttora consigliere comunale della lista Uniti per Predappio, ecco sul palco per la Lega Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, e Alberto Di Rubba, capo Dipartimento Automotive. A seguire il confronto tra i sindaci di Treviso Mario Conte e di Napoli Gaetano Manfredi. Chiude “un assolo” di Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto.

Serata clou sabato 1 agosto con Salvini, Morrone e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, e, a seguire i parlamentari Silvia Sardone, vicesegretario della Lega, e Ivan Scalfarotto di Italia Viva.

Si chiude domenica 2 agosto con il segretario Ugl Francesco Paolo Capone, il coordinatore della Lega giovani Luca Toccalini, il parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli e Souad Sbai, capo Dipartimento Integrazione comunità straniere e pari opportunità della Lega. Chiude l’intervento del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.