Cervia, torna il festival letterario dedicato a Grazia Deledda dall’8 al 10 maggio

Torna a Cervia il festival letterario dedicato a Grazia Deledda, con una serie di iniziative speciali in programma dall’8 al 10 maggio in occasione del centenario del Nobel alla scrittrice sarda. Ospite d’onore della quarta edizione sarà la scrittrice Dacia Maraini.

Il cuore pulsante del festival verrà ospitato nel giardino della residenza cervese di Grazia Deledda, Villa Caravella, ricordata nei suoi scritti come “la casa color biscotto”, dove sabato e domenica si alterneranno studiosi, scrittori e protagonisti della scena culturale contemporanea.

Tra le novità di quest’anno, una Cena di Gala l’8 maggio grazie all’impegno degli studenti degli istituti alberghieri di Cervia e Monserrato (Cagliari), in collaborazione con Slow Food Emilia-Romagna, Cagliari e Nuoro. Il via sabato 9 con un trekking letterario in pineta, e dal pomeriggio laboratorio dedicato alla realizzazione di coperte di lana da donare alle donne in percorso oncologico per un tumore al seno. Ad aprire i talk lo scrittore sardo/bolognese Marcello Fois con ‘L’immensa distrazione’ (Einaudi), in dialogo con la giornalista Marisa Ostolani, presidente dell’Associazione Grazia Deledda, una Nobel a Cervia. A seguire la più celebre scrittrice italiana e voce instancabile del femminismo, Dacia Maraini, con la caporedattrice cultura dell’Ansa Elisabetta Stefanelli.

Domenica 10 si tratterà ‘Lo strano caso dell’invidia di Luigi Pirandello per Grazia Deledda’, approfondimento sulle scintille scoppiate tra due Nobel che si deve alla critica letteraria Neria De Giovanni, in dialogo con la studiosa Elena Gagliardi, quindi focus con lo storico Luca Bagnolini sulla nascita del fascismo a Cervia, che coincide con l’arrivo di Grazia Deledda in Romagna, e la conversazione del poeta Gianfranco Lauretano con Nicoletta Verna, autrice de ‘’I giorni di Vetro’ (Einaudi).

Le celebrazioni proseguiranno in estate: con il Ravenna Festival il 2 luglio saranno a Milano Marittima il maestro della tromba Paolo Fresu e la poeta Mariangela Gualtieri, poi proiezione del film muto ‘Cenere’ musicato dal vivo e performance dell’attrice Elena Bucci, fino alla serata ‘Storie di Grazia e di Amicizia’ del 23 luglio, dedicata al teatro e al canto con Paola Contini e Paola Sabbatani.