Cervia, Tony Hadley in concerto il 15 luglio

C’è anche Cervia tra le date del nuovo tour di Tony Hadley. L’ex frontman degli Spandau Ballet si esibirà in piazza Garibaldi il 15 luglio, biglietti in vendita dal 4 marzo su ticketone, unica data in riviera al interno del programma del Cervia Summer Festival. Quarantacinque anni di carriera, un percorso che attraversa epoche, mode e generazioni, segnato da una presenza scenica inconfondibile e da un timbro capace di rimanere nel tempo. Tony Hadley, tra le voci più autorevoli del panorama internazionale, torna in Italia con il nuovo tour “An Englishman in Italy”, in partenza nella primavera 2026. Un appuntamento particolarmente atteso, che coincide con l’arrivo del suo nuovo album rock di inediti: un lavoro dal carattere energico e contemporaneo che arriva dopo le atmosfere sofisticate del disco “The Mood I’m In”.

Nel corso del tour, Hadley eseguirà dal vivo i brani del nuovo progetto, affiancandoli ai successi che hanno segnato la sua storia artistica. In scaletta troveranno spazio i brani che lo hanno portato ai vertici delle classifiche mondiali con la sua ex band, gli Spandau Ballet, tra cui “Through the Barricades”, “True” e “Gold” , accanto alle canzoni della sua carriera solista e ad alcune reinterpretazioni che, da anni, caratterizzano i suoi live con un equilibrio speciale fra energia, eleganza e rapporto diretto con il pubblico.

Come in ogni tournée, Tony sarà affiancato dalla sua inseparabile Fabulous TH Band, una formazione di musicisti straordinari con cui ha instaurato nel tempo un forte legame umano e una vera simbiosi sul palco, elemento distintivo dei suoi concerti.