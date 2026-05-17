Cervia. Sulle strade del Giro la protesta contro la discarica

Cervia
  • 17 maggio 2026
Cervia. Sulle strade del Giro la protesta contro la discarica
Cervia. Sulle strade del Giro la protesta contro la discarica
Cervia. Sulle strade del Giro la protesta contro la discarica

Ha scelto la vetrina del Giro d’Italia per farsi sentire il Comitato Cittadino “Salviamo le Saline - NO alle Discariche”, che questa mattina ha manifestato a Cervia nei pressi dell’Oasi Naturalistica della Salina, con cartelloni, striscioni e bandiere. Una scelta strategica, quella di protestare in occasione della partenza della tappa ciclistica, per portare all’attenzione di un pubblico vasto la battaglia contro i previsti impianti di lavorazione e stoccaggio di materiali inerti a Villa Inferno e Montaletto.

Al centro della protesta, il timore che quegli impianti si trasformino di fatto in discariche a cielo aperto nelle immediate vicinanze di uno dei siti naturalistici più pregiati della costa adriatica. Il comitato, che conta oltre 150 membri, cita a sostegno della propria posizione le valutazioni di periti esperti e dei medici ricercatori dell’ISDE, secondo cui gli “inerti” conterrebbero numerose sostanze nocive per la salute umana e potenzialmente devastanti per fauna e flora locali.

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