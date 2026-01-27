Cervia, Sport e Turismo Wellness, parte il corso 4+2 all’istituto Tonino Guerra

CERVIA. All’istituto Tonino Guerra di Cervia si aprono le iscrizioni per una classe sperimentale con indirizzo Accoglienza Turistica “Sport e Turismo Wellness”, prima applicazione della Riforma 4+2 emanata dal Ministero dell’Istruzione e del merito. Dopo gli indirizzi di: Cucina; Pasticceria; Sala e vendita; Accoglienza turistica, ora l’Istituto alberghiero lancia un nuovo corso di Accoglienza con curvatura su Sport e Turismo Wellness, l’obiettivo di formare gli studenti sul mondo del turismo con particolare attenzione allo sport e al benessere del corpo con un accesso più rapido al mondo nel lavoro. Il corso partirà nell’anno scolastico 2026-27.

La riforma, che punta a colmare il divario tra scuola e impresa, prevede un percorso scolastico di quattro anni al termine del quale si accede al diploma, e dà accesso, per chi lo desidera a un altro percorso di due anni di alta specializzazione. Maggiore spazio sarà dato alle attività laboratoriali, all’apprendimento delle lingue straniere e alla Formazione scuola-lavoro (ex Pcto), grazie a una stretta sinergia con le aziende del territorio. Al termine del percorso sarà rilasciato il diploma con lo stesso valore legale del quinquennale, che garantirà un accesso prioritario e diretto ai percorsi biennali degli ITS Academy, per una formazione tecnica superiore altamente specializzata.

La scelta della curvatura sportiva e del benessere non è casuale. In un territorio come quello di Cervia e della Riviera romagnola, polo d’eccellenza per grandi eventi sportivi e per il turismo del benessere, l’istituto intende formare figure professionali capaci di gestire l’accoglienza per un target sempre più esigente, legato alla salute, all’outdoor e alle competizioni atletiche. L’offerta sperimentale è rivolta a studenti motivati ad acquisire non solo conoscenze tecniche di settore, ma anche competenze trasversali nel campo dello sport, del benessere e della promozione di un turismo sostenibile e salutistico.

Per presentare ufficialmente questa nuova opportunità formativa, è in programma un Open Day dedicato alla Riforma 4+2, che si terrà giovedì 29 gennaio 2026 alle 18 presso Istituto “Tonino Guerra”, piazzale Pellegrino Artusi, 7. Durante l’evento sarà possibile conoscere in dettaglio il percorso scolastico, incontrare i docenti e i referenti della sperimentazione, esplorare le prospettive offerte dal nuovo indirizzo e ricevere informazioni utili per le iscrizioni all’anno scolastico 2026-2027. Informazioni e prenotazioni presso il sito dell’Istituto: www.iiscervia.it