Cervia, spaccio di droga: 19enne arrestato

Nella serata di sabato, i Carabinieri di Cervia - Milano Marittima hanno arrestato un 19enne di origini straniere, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scaturito nel corso di un controllo effettuato dai militari a Cervia in viale Roma. Il giovane, ritenuto sospetto, è stato controllato a piedi venendo sottoposto a perquisizione personale.

Nel controllo è stato possibile rivenire tre dosi di hashish per complessivi 17,5 grammi e 4 dosi di cocaina per complessivi 2 grammi. In ragione di quanto rinvenuto il soggetto è stato tratto in arresto e su disposizione del magistrato di turno è successivamente su disposizione del P.M. è stato rimesso in libertà.