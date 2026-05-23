Cervia, spaccio di cocaina e hashish: arrestato dai Carabinieri

Nella serata di venerdì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, coadiuvati dal personale impiegato a bordo della Stazione Mobile, hanno notato l’uomo muoversi con fare sospetto a piedi lungo viale Roma.

I successivi accertamenti e la perquisizione personale eseguita sul posto hanno confermato i sospetti. Il giovane è stato infatti trovato in possesso di un quantitativo di stupefacente già suddiviso e pronto per l’immissione sul mercato. I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 8 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3,5 grammi e un involucro di hashish, del peso di circa 11 grammi. La droga è stata posta sotto sequestro per le successive analisi quantitative e qualitative. L’arrestato è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo.