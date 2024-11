Cervia, spaccata notturna in gioielleria: ripulita la collezione Giorgini

La malavita prende di mira il centro storico di Cervia e fa man bassa di gioielli. Furto con scasso al negozio Gioielli di Fata - collezioni Giorgini, situato in piazza Garibaldi sotto ai portici, alle 4,10 di mercoledì notte. Una azione fulminea e spregiudicata, che si è consumata senza intralci vista l’ora nella quale la piazza era deserta. Del resto gli autori - almeno tre persone - avevano calcolato ogni dettaglio, compresi i tempi della razzia. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti, quando il gruppo ha sfondato la saracinesca con un piede di porco, mettendo fuori uso il dispositivo di allarme con una apposita schiuma in poliuretano. A quel punto non restava che sfondare le vetrine, contenenti diverso materiale di valore.

«Hanno rubato molti gioielli e oro - racconta il titolare Fausto Fustini -, fuggendo con la refurtiva all’arrivo della forze dell’ordine, che sono intervenute immediatamente. Altro non posso dire perché sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. In mattinata mi hanno fatto visita alcuni amministratori manifestandomi la loro vicinanza riguardo all’accaduto. Ringrazio in particolare il sindaco Mattia Missiroli, il vicesindaco Gianni Grandu, l’assessore Mirko Boschetti e Michela Lucchi».

La gioielleria Giorgini è un punto di riferimento del centro storico da 30 anni, soprattutto per chi vuole fare un regalo o investire in preziosi. Una attività che dispone pure del laboratorio, dove è possibile realizzare oggetti o ripararli. Molti esercizi del centro hanno cambiato gestione o chiuso i battenti ma questo rappresenta ormai una istituzione. E’ finito però nel mirino della malavita creando un precedente. Dopo i colpi del 2017 a Milano Marittima in due gioiellerie del viale Gramsci, compiuti in pieno giorno da un commando di 5 uomini e andati a vuoto, ora dunque il bersaglio è il cuore pulsante della città. La spaccata ha creato molta apprensione anche fra i cittadini ma gli inquirenti lavorano per trovare la pista giusta e risolvere il caso.