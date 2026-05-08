Cervia, sorpreso in giro nonostante i domiciliari: 40enne arrestato

Nella giornata di ieri, la Questura di Ravenna ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio a Cervia e Milano Marittima. Sono state complessivamente identificate circa 100 persone e sottoposti a verifica tre esercizi commerciali. Il personale delle Volanti ha proceduto all’arresto in flagranza di un italiano di quarant’anni per evasione: l’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso al di fuori della propria abitazione, in palese violazione delle prescrizioni. Prontamente informato, il pm di turno ha disposto il trattenimento dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di oggi.