Cervia, sindaco e assessori omaggiano Uni Restaurant

CERVIA. Il sindaco Mattia Missiroli, l’assessora Michela Brunelli e l’assessore Mirko Boschetti hanno incontrato Umberto e Riccardo Cremonesi proprietari dell’Uni Restaurant di Cervia, sul porto canale. E’ l’unico ristorante in Romagna a essersi aggiudicato il massimo riconoscimento, le Tre Bacchette nella Guida Sushi 2025 del Gambero Rosso e Due Cappelli della guida Espresso. In tutta la Guida Sushi sono stati inseriti per l’Italia 223 ristoranti, con 32 eccellenze riconosciute con le Tre Bacchette a livello nazionale e l’assegnazione di 13 Premi Speciali.

La proposta dell’Uni Restaurant consiste in due esperienze: la prima, per quanto riguarda la cucina contemporanea è ideata dall’executive chef Marco Costeniero, mentre la seconda, ovvero l’esperienza tradizionale omakase, viene studiata dal maestro Kyomitsu Kabasawa. Il sindaco e gli assessori si sono complimentati con Uni Restaurant, esprimendo stima e gratitudine per aver portato Cervia nell’eccellenza della gastronomia.