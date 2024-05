Cervia. Si spezza il palo della cuccagna durante la salita di un giovane. «Quelli di Cesenatico ci sfotteranno, nei secoli dei secoli» GALLERY

CERVIA. Poteva andare a finire male ma per fortuna non ci sono stati feriti. Ieri sera, attorno alle 21, durante la tradizionale cuccagna di Cervia, il palo utilizzato per la manifestazione si è spezzato fra lo stupore del giovane che si stava inerpicando e che per fortuna è rimasto illeso. Un po’ di delusione fra i presenti. Non sono mancate polemiche anche sui social rivolte agli organizzatori per l’uso di un palo che evidentemente non era in buone condizioni.

Commenta sui social l’ex candidato sindaco per il centro destra Paolo Savelli: «Ieri il glorioso palo della cuccagna che aveva 50 anni, si è spezzato durante la contesa e fortunatamente il giovane che si stava inerpicando è rimasto illeso. Proprio perché nessuno si è fatto male, subito sono iniziate nella città battute a non finire, perché è financo normale che si sdrammatizzi. Sicuramente quelli di Cesenatico ci sfotteranno nei secoli dei secoli»...

Sempre ieri, stavolta senza problemi, si è svolto anche il tradizionale Sposalizio del Mare, quello che prevede l’antico rito del lancio dell’anello. Il pescatore dell’ambito trofeo della 580esima edizione dello Sposalizio del Mare è stato Marco Mengoni, 40 anni, della squadra del Bar Betta. Secondo la tradizione, sono quindi garantite fortuna e prosperità al pescatore e all’intera comunità di Cervia.