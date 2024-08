Cervia, si ferisce davanti alla torre San Michele: per fermarlo agente si rompe una gamba

Due agenti feriti a terra, uno dei quali con una gamba fratturata. E’ il bilancio dell’intervento che ieri mattina si è reso necessario in pieno centro a Cervia, praticamente sotto la torre San Michele, nel tentativo di fermare un uomo intento ad autoinfliggersi ferite da taglio. Immobilizzarlo non è stato semplice, e a farne le spese sono stati proprio i primi due poliziotti giunti nella Città del Sale come rinforzi per la stagione estiva. Con l’arrivo di altre Volanti della Polizia di Stato e pattuglie dei carabinieri della locale Compagnia, l’uomo è stato infine arrestato per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Dovrà comparire nelle prossime ore in tribunale a Ravenna per l’udienza per direttissima, così come disposto dal sostituto procuratore di turno Raffaele Belvederi.

E’ accaduto tutto intorno alle 9.40, sotto gli occhi di residenti e turisti. E’ stata proprio una passante la prima a notare l’uomo, un 40enne di nazionalità tunisina, alle prese con gesti autolesionistici. Pare si stesse procurando dei tagli in maniera plateale.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola