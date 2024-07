Cervia. Si è spento il patron dell’agenzia Barbieri

Si è spento ieri Benito Barbieri. Un’istituzione, l’agenzia immobiliare che aveva preso il suo nome, da lui fondata nel 1972, tra le prime in assoluto nate nella Città del Sale quando ancora il mercato immobiliare viveva di compravendite siglate con uno sguardo e una stretta di mano. Barbieri aveva 98 anni e fino agli ultimi giorni ha continuato a frequentare la storica sede della sua agenzia, in viale Volturno, nonostante avesse da tempo passato il timone al figlio Andrea, cedendo oltretutto le quote gratuitamente agli storici dipendenti, divenuti soci di un’attività che negli anni si è espansa aprendo una sede anche a Milano Marittima.