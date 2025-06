Cervia, sequestrati 280 chili di vongole non tracciate: 1.500 euro di multa

Sequestrati 280 chili di vongole lupino con 1.500 euro di multa. Si tratta dell’ultima operazione, in ordine di tempo, quella svolta questa mattina dal nucleo di Polizia marittima della Capitaneria di porto di Ravenna congiuntamente a quella di Rimini che li hanno visti impegnati in attività di controllo lungo la filiera della pesca, facendo accesso presso un centro di spedizione molluschi per seguire la tracciabilità di una partita di dubbia provenienza sbarcata da un peschereccio al porto di Cervia.

I molluschi, pronti per essere immessi sul mercato in questo periodo in cui le richieste aumentano in maniera sproporzionata, erano stati caricati a bordo di alcuni mezzi per il trasporto via terra e trasportati in un centro di produzione in totale assenza di

documentazione relativa alla loro tracciabilità (metodo di pesca, provenienza e zona di pesca) facendo scattare così il sequestro di 280 chili di vongole lupino. Il responsabile dello stabilimento di produzione e stabulazione è stato sanzionato con un verbale di 1.500 euro.