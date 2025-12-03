Cervia, scuola di Tagliata al freddo, interviene il Comune: “Grazie per la pazienza dimostrata in questi giorni”

Scuola di Tagliata al freddo, interviene il Comune. “In questi giorni - segnala l’amministrazione comunale - sono emersi alcuni e diffusi problemi di funzionamento del sistema di controllo remoto degli impianti di riscaldamento in diversi edifici pubblici, tra cui scuole e sedi di quartiere. Proprio per questo, questa mattina si è svolto un incontro ufficiale tra i tecnici comunali, gli assessori competenti e i rappresentanti della ditta incaricata e responsabile della gestione del calore, con l’obiettivo di analizzare a fondo le criticità e definire un piano di intervento rapido ed efficace. Nell’ambito dell’incontro è stato chiesto un report dettagliato delle problematiche riscontrate e soluzioni rapide per raggiungere una situazione ottimale in tutti gli spazi. E’ stato anche concordato un metodo più veloce di segnalazioni attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici. La ditta ha mostrato piena collaborazione alla risoluzione delle criticità, nell’occasione l’amministrazione ha informato che vigilerà sul rispetto delle decisioni prese e qualora dai controlli interni venissero riscontrate inadempienze, verranno applicate le tutele previste a livello contrattuale”.

Di tutte le situazioni riscontrate solo la scuola Manzi di Tagliata ha una situazione tecnica più complessa legata a problemi di circolazione dell’acqua nell’impianto. Gli interventi fatti in questi giorni hanno portato ad un miglioramento della temperatura nella palestra e nella materna, ma le problematiche persistono all’interno degli spazi della scuola elementare. Nei prossimi giorni verrà eseguito un intervento per aumentare il numero delle pompe che dovrebbe portare ad una soluzione definitiva. “Comprendiamo pienamente i disagi che questa situazione sta causando ai bambini, alle famiglie, al personale scolastico e a tutti i cittadini che utilizzano questi spazi quotidianamente. Come Amministrazione siamo consapevoli dell’importanza di assicurare ambienti confortevoli e sicuri e stiamo lavorando con la massima attenzione per riportare quanto prima la situazione alla normalità. Vi terremo aggiornati passo dopo passo sugli sviluppi e sugli interventi programmati. Ringraziamo i cittadini e i fruitori degli spazi pubblici per la pazienza e la collaborazione dimostrata in questi giorni” – hanno dichiarato al termine dell’incontro il sindaco Mattia Missiroli e gli assessori alla Scuola Anna Altini e ai Lavori Pubblici Mirko Boschetti.