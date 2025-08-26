Cervia. Scontro frontale tra due veicoli in via Bollana, sei feriti tra cui due bambini

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina alle ore 10 in via Bollana a Montaletto di Cervia, all’altezza del civico 10. Protagonisti dello scontro una Renault Modus e un monovolume Ford, con un bilancio di sei persone ferite, tra cui due bambini.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’incidente sarebbe stato causato da un’invasione di corsia da parte della Renault Modus, che avrebbe invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con il veicolo Ford.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte quattro ambulanze per prestare assistenza ai feriti. Tutti e sei i coinvolti sono stati trasportati in ospedale con codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Il conducente del monovolume Ford, le cui condizioni sono apparse più critiche, è stato trasferito in elicottero.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per mettere in sicurezza i veicoli e liberare la carreggiata dai rottami.

Traffico in tilt

L’incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità locale. La Polizia Municipale ha dovuto chiudere la rotonda per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Il tratto di via Bollana è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora, causando code e rallentamenti in tutta la zona.

Sul posto è intervenuto anche il Radiomobile di Milano Marittima per i rilievi.