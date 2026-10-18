Cervia, schianto contro la banchina e poi l’affondamento: dramma sfiorato nel porto canale

Un’imbarcazione a motore da diporto di circa 12 metri è affondata questa mattina nel porto canale di Cervia, poco dopo aver urtato un’altra barca e la banchina. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 e ha coinvolto un natante con bandiera italiana, immatricolato a Ravenna e preso a noleggio. Stando ai video diffusi sul web, dopo il primo scontro il mezzo avrebbe accelerato fuori controllo fino all’impatto con la banchina, accompagnato da un forte boato che ha spaventato i presenti. I due occupanti a bordo sono fortunatamente riusciti a compiere una manovra d’emergenza e a guadagnare la riva in tempo, mettendosi in salvo prima che lo scafo colasse a picco. Sul posto sono arrivati la Guardia costiera, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118 a scopo precauzionale. Per prevenire rischi ambientali e il contenimento di eventuali fughe di carburante, l’area è stata subito circoscritta con panne assorbenti, mentre il canale è rimasto sempre aperto alla navigazione. Restano ora da chiarire le cause precise dell’affondamento: la Capitaneria di porto sta valutando ogni ipotesi, da una possibile avaria tecnica ai comandi fino all’errore umano.