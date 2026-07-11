Cervia, scattano i controlli sui reclusi in prova: due uomini finiscono in carcere

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno arrestato due uomini per gravi violazioni delle misure cautelari a cui erano sottoposti. Per entrambi il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ordinando il trasferimento immediato in carcere.

Il primo arresto è stato eseguito dai militari della Stazione di Milano Marittima nei confronti di un uomo domiciliato a Cervia. Il provvedimento è scaturito da un’indagine lampo degli stessi Carabinieri, che hanno raccolto elementi indiziari a carico dell’uomo per presunti maltrattamenti nei confronti della compagna. Una condotta ritenuta del tutto incompatibile con i benefici di cui godeva.

Quasi contemporaneamente, a Cervia, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e arrestato un secondo residente. In questo caso, gli accertamenti dell’Arma hanno documentato ripetute e sistematiche violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, portando così all’inevitabile aggravamento della misura restrittiva. Al termine delle formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Ravenna.