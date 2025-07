Cervia, Salvini, ministri e governatori alla Festa della Lega

CERVIA. Prende il via giovedì 31 luglio la Festa della Lega Romagna a Cervia, alla Torre San Michele in piazza Maffei. La prima sera è atteso l’intervento del segretario nazionale Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e segretario federale della Lega,. Si comincia alle 20.30 con il saluto del sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Sono previsti interventi di Riccardo Molinari (Lega), Galeazzo Bignami (FdI), Maurizio Gasparri (Fi). Maurizio Lupi (Noi moderati). A seguire Jacopo Morrone, Daniele Capezzone e Salvini. Venerdì, sempre dalle 20.30: il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, Silvia Sardone, Mario Adinolfi, Francesco Giubilei, Mirko De Carli e Luca Zaia. Sabato: . Domenica si conclude con Claudio Durigon, Luca Toccalini, Francesco Paolo Capone e Giuseppe Valditara, Alberto Stefani, Alberto Gusmeroli, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (in collegamento), il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e quello dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale. Domenica si conclude con Claudio Durigon, Luca Toccalini, Francesco Paolo Capone e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valdidara.