Cervia, Salvini alla festa della Lega Romagna GALLERY

CERVIA. Serata clou quella di ieri all’ombra della Torre San Michele a Cervia alla Festa della Lega Romagna con il vicepremier Matteo Salvini, il segretario Jacopo Morrone e il sindaco forlivese Gian Luca Zattini.

Il ministro dei Trasporti si è presentato in Romagna forte della decisione del Governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con Madrid per il caso dell’exclave spagnola di Ceuta come aveva chiesto proprio il Carroccio e dello stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro del Fondo per i piccoli comuni per finanziare 292 nuovi interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali. Un confronto su diversi temi di attualità come anticipato dal moderatore Francesco Giubilei nel presentare la serata sui social, dall’immigrazione e dai fatti spagnoli in primis a quelli recenti dei no tav e dei collettivi, dalla sicurezza alle prossime elezioni politiche.

Oggi invece la serata conclusiva con il segretario Ugl Francesco Paolo Capone, il coordinatore della Lega giovani Luca Toccalini, il parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli e Souad Sbai, capo Dipartimento Integrazione comunità straniere e pari opportunità della Lega prima dell’atteso intervento del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.