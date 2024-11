Cervia, salva la moglie facendosi investire. Morto il turista di Varese alle terme travolto in Romagna

Ha fatto giusto in tempo a salvare la moglie, afferrandola per un braccio e tirandola via dalla traiettoria dell’auto fuori controllo, che alla fine ha travolto lui. Dopo quattro giorni di ricovero, non ce l’ha fatta Roberto Curletto, turista 77enne di Varese, in vacanza a Cervia. E’ deceduto martedì pomeriggio all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove era stato trasportato in condizioni disperate venerdì scorso. Un tragico epilogo che ha portato all’apertura di un fascicolo per omicidio stradale, indagando il conducente dell’auto, un forlivese di 74 anni.

