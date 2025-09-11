Cervia, rubano al supermercato, il titolare li scopre e lo prendono a calci: arrestata coppia di ladri

Nel pomeriggio di mercoledì, i Carabinieri di Cervia e Milano Marittima hanno arrestato un 43enne e una 37enne, presunti responsabili di una rapina commessa in un supermercato di Cervia. I due sono stati sorpresi dal direttore del supermercato dopo essersi impossessati di generi alimentari del valore di circa 300 euro. Vistisi scoperti, anziché riconsegnare la merce, hanno tentato di darsi alla fuga scagliandosi contro il direttore, prendendolo a calci.

I Carabinieri, allertati dal personale del supermercato, sono immediatamente intervenuti individuando i due nelle vicinanze del supermercato. Una volta identificati sono stati condotti in caserma e arrestati per rapina impropria in concorso. La refurtiva, subito recuperata, è stata riconsegnata ai responsabili del supermercato. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza fino all’udienza di convalida odierna, all’esito della quale il Giudice del Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto nei confronti della coppia la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.