Cervia, ruba il registratore di cassa dal bar, poi prende a martellate la vetrina del negozio di scarpe: arresto e divieto di dimora per un 20enne

La notte scorsa, i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato un 20enne di origini straniere, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato.

L’operazione è scattata a seguito di una chiamata al 112 da parte di un cittadino, che segnalava la presenza di un individuo incappucciato intenzionato a sfondare con un martello la vetrina di un negozio di calzature a Cervia. I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno constatato i danni arrecati alla vetrina e verificato che nulla era stato rubato. Dall’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, i militari hanno accertato che lo stesso giovane si era poco prima introdotto all’interno di un bar poco distante, rubando alcune bottiglie di alcolici e il registratore di cassa.

Avviate immediatamente le ricerche la pattuglia ha individuato e bloccato il giovane nei pressi di un bar situato lungo la Statale 16. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un martello frangivetro, un cutter, una bomboletta di spray al peperoncino e vari attrezzi atti allo scasso. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza. Questa mattina si presentato davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.