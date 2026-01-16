Cervia, rottura della fognatura in viale Matteotti, come cambia la viabilità per due settimane

  16 gennaio 2026
A seguito di una imprevista rottura nella fognatura bianca nel tratto compreso tra Viale Matteotti e l’incrocio con la II Traversa, è stato interrotto l’accesso al Viale Jelenia Gora per chi proviene da Milano Marittima.

La circolazione su Viale Jelenia Gora è consentita solo per chi proviene dal quartiere Terme o da Via Ascione.

Le auto che provengono dalle Terme potranno raggiungere l’accesso della Scuola primaria Mazzini e Viale Matteotti svoltando sulla II Traversa.

Per l’intera durata dei lavori, stimata in circa due settimane dalla chiusura, la ditta esecutrice provvederà a collocare adeguata segnaletica informativa, dispositivi di segnalazione, barriere di protezione, illuminazione notturna e ogni accorgimento previsto per tutelare la sicurezza dei residenti, dei lavoratori e degli utenti della strada.

