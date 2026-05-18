Cervia, rompe il vetro di un’auto per rubare: la proprietaria e i passanti lo bloccano e lo consegnano ai Carabinieri

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato uno straniero di 40 anni, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato su autovettura.

I fatti si sono svolti nella serata di domenica. L’uomo, in concorso con un complice, tuttora ignoto, ha infranto il finestrino di un’auto in sosta con l’intento di rubare uno zaino custodito all’interno dell’abitacolo. Il tentativo di furto è stato tuttavia interrotto dalla proprietaria del veicolo che insospettita dai rumori, ha sorpreso il malvivente mentre cercava di allontanarsi dal mezzo.

La donna, infatti, è riuscita a bloccare la fuga del quarantenne anche grazie al tempestivo aiuto di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Nel frattempo, il complice è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.

Allertata tramite il “112”, sul posto è giunta immediatamente una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. I militari hanno portato il 40enne in Caserma; l’uomo è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e nella mattinata odierna, è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna. Quest’ultimo, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 40enne la misura cautelare della custodia in carcere.