Cervia, ritrovato il drone dell’anello precipitato in mare dopo la proposta di matrimonio

CERVIA. E’ stato ritrovato il drone della proposta di matrimonio del bagno CerviaAmare. Questa mattina, durante un evento chiamato “Alba nuoteveole” organizzato da Andrea Di Giorgio, complice anche la bassa marea, i nuotatori hanno avvistato l’oggetto e lo hanno così potuto riconsegnare ai gestori del bagno che hanno subito avvisato il giovane autore del gesto romantico. Lunedì, al tramonto, aveva portato la sua ragazza in riva al mare per uno spuntino particolare. Dal cielo era arrivato un drone con una scatola contenente l’anello promessa di matrimonio. Ma al momento di riprendere il volo il drone aveva avuto qualche problema ed era precipitato in acqua facendo perdere le proprie tracce e con esso anche il filmato che aveva ripreso durante la scenografica proposta. Un ricordo che sarebbe stato davvero triste perdere. Ora, per completare il lieto fine, non resta che aspettare di verificare che la registrazione custodita nella scheda del drone non si sia rovinata.