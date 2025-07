CERVIA. Il maltempo si mette di mezzo tra Fiorella Mannoia e i suoi fan. Il concerto “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra” in programma domani sera a Cervia, in piazza Garibaldi alle 21, è stato posticipato di un giorno a causa delle condizioni meteo avverse (sono previsti temporali intensi). I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Non cambiano orario e location: quindi appuntamento martedì 29 luglio, ore 21 piazza Garibaldi, Cervia.