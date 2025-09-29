Cervia, ricercato per un omicidio commesso in Turchia: scoperto e arrestato dai Carabinieri

Nella nottata di domenica 28 settembre i Carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno identificato un uomo di nazionalità turca accertando che era ricercato a livello internazionale per l’esecuzione di un mandato di arresto ai fini estradizionali emesso dalle autorità del suo paese di origine.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di appurare che sul conto dell’uomo, al momento del controllo sprovvisto di documenti di identità, pendeva un ordine di arresto da eseguire per un omicidio commesso in Turchia nel 2022. In considerazione della gravità dei fatti contestati veniva quindi eseguita nell’immediato una perquisizione presso il domicilio dell’uomo appurando che era in possesso di una pistola calibro 9 con matricola abrasa e caricatore inserito contenente dodici proiettili.

Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Ravenna l’arrestato, nei confronti del quale veniva contestualmente data esecuzione del mandato di cattura internazionale, veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.