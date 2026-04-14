Cervia, rapina e resistenza: 46enne in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico, hanno eseguito, a carico di un 46enne senza fissa dimora, originario della provincia di Pistoia, un’ordinanza di ripristino della detenzione in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna.

L’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali in una comunità dell’entroterra cesenaticense ad una pena di 4 anni, 2 mesi e 23 giorni di reclusione, per recidive nei reati di “tentata rapina” e “ricettazione”, commessi tra il 2015 ed il 2022 nella provincia di Rimini - è stato recentemente colpito da un ulteriore provvedimento cautelare. Questa misura, adottata a suo carico perché ritenuto ulteriormente responsabile dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, avvenuti nel gennaio 2024 a Cervia, ha indotto il Magistrato di Sorveglianza a revocargli il precedente beneficio disponendo, a suo carico, la detenzione in carcere per il residuo pena fissato al 12 dicembre 2028.

Il provvedimento di ripristino è stato eseguito dai Carabinieri di Cesenatico che hanno proceduto all’accompagnamento del 46enne presso la Casa Circondariale di Forlì.