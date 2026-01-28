Cervia, Puntiroli: “Mi candido a sindaco”

Enea Puntiroli in una nota annuncia la sua candidatura a sindaco di Cervia: “La sfiducia al sindaco da parte della sua stessa maggioranza segna la fine di un ciclo politico e apre una stagione che richiede serietà, lucidità e una visione chiara del futuro della città. Oggi il Comune è guidato da un Commissario fino alle prossime elezioni: una condizione straordinaria che impone responsabilità e senso delle istituzioni”.

“Mi propongo subito – dichiara Puntiroli – perché un’epoca si è chiusa e siamo davanti a una svolta storica per Cervia. In momento come questo non servono attese o tatticismi, ma responsabilità, chiarezza e la capacità di indicare una direzione”.

Puntiroli aggiunge poi una precisazione: “La mia candidatura nasce come progetto civico, costruito insieme a cittadini, professionisti e persone del territorio che vogliono contribuire al futuro della città. Non si tratta quindi di una candidatura espressione di un singolo partito”.