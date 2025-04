Cervia, prove d’estate anche per la Polizia Locale: scoperte dieci violazioni tra attività e bagni al mare

Negli ultimi due week-end la Polizia Locale di Cervia ha intensificato i controlli sul territorio. Da venerdì 18 a domenica 27 aprile, il personale di servizio, sia di ruolo che stagionale, è stato impiegato in numerosi servizi, a bordo di veicoli a piedi e in bicicletta, sull'arenile e in abiti civili. Sono stati rilevati nove incidenti stradali, di cui quattro con feriti. Durante i rilievi, sono state ritirate due patenti ad altrettanti conducenti in stato di ebbrezza alcolica. In totale, sono stati controllati 70 veicoli in transito. Due conducenti sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica: per entrambi è stato disposto il ritiro della patente di guida e la denuncia all’autorità giudiziaria.

La Centrale Operativa della Polizia Locale ha registrato 481 segnalazioni, relative a richieste di informazioni o interventi.

Sono stati inoltre effettuati numerosi controlli di polizia amministrativa per verificare la regolarità dell'occupazione degli spazi pubblici, la gestione degli eventi negli stabilimenti balneari e nei locali pubblici, nonché la vendita e il consumo di alcolici. Complessivamente, sono state accertate dieci violazioni amministrative a carico di attività commerciali e stabilimenti balneari. Infine, si segnala la sanzione applicata nei confronti di un individuo sorpreso a compiere atti contrari al decoro pubblico, in particolare per essere stato trovato a urinare in un'area pubblica.