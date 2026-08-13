Cervia, premiati i tre ragazzi che hanno salvato una turista in mare

CERVIA. Il sindaco Mirko Boschetti e l’assessore al Demanio Samuele De Luca hanno ricevuto in Municipio tre giovani, Nicole Brandinelli, Sophy Cerotti e Denis Oppido, per consegnare loro un attestato di riconoscenza a nome della comunità cervese. Il riconoscimento è stato conferito per l’intervento con cui, lo scorso 8 luglio, i tre amici hanno soccorso una turista in mare di fronte alla spiaggia libera di Cervia e hanno allertato immediatamente i bagnini di salvataggio, salvandole la vita.

I tre giovani amici, mentre rientravano da un’uscita in mare con la tavola Sup, hanno individuato a poche decine di metri dalla riva una donna che galleggiava a faccia in giù, in evidente condizione di difficoltà.

Grazie alla prontezza di riflessi e alla tempestività delle loro azioni, Denis ha raggiunto rapidamente la riva allertando il bagnino di salvataggio nella torretta più vicina, il quale ha chiamato immediatamente i due colleghi più vicini e attivato il protocollo di soccorso. Nel frattempo è intervenuto anche personale della Capitaneria di Porto – Guardia costiera.

Le due ragazze hanno caricato la donna che era in stato di semi-incoscienza, sulla loro tavola, portandola fino a riva. All’arrivo i bagnini hanno avviato le prime manovre di soccorso, contribuendo a mantenerla vigile. I sanitari del 118 sono poi giunti in spiaggia in brevissimo tempo grazie al servizio di Elimedica.

La donna originaria di Bologna, 78 anni, in vacanza a Cervia, dopo essere stata stabilizzata, è stata ricoverata all’ospedale di Ravenna, dove ha ricevuto le cure.

Nel corso dell’incontro, il sindaco e l’assessore hanno espresso ai tre giovani la profonda gratitudine dell’Amministrazione comunale, sottolineando come il loro comportamento rappresenti un esempio autentico di solidarietà e senso civico.

Denis Oppido dei tre è l’unico cervese, ha quindici anni appena compiuti, frequenta il Liceo Classico “V. Monti” di Cesena ed è un pianista talentuoso. Allievo del maestro Antonio D’Abramo, ha già vinto numerosi concorsi internazionali, tra cui il premio Elsa Pozzoli.

Sophy Cerotti e Nicole Brandinelli sono cugine e vivono entrambe a Meldola.

Sophy ha ventidue anni appena compiuti e si è recentemente laureata in Scienze dell’educazione per i servizi dell’infanzia presso l’Università di Bologna.

Nicole ha sedici anni e frequenta il Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì, indirizzo Scienze applicate. E’ una scout e gioca a pallavolo.

Entrambe le ragazze frequentano Cervia con le rispettive famiglie da quando erano bambine.

«Grazie al vostro tempestivo intervento, al coraggio e alla prontezza di riflessi che avete dimostrato – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore – siete riusciti ad aiutare una persona in un momento di grande difficoltà, contribuendo a salvarle la vita. Il vostro comportamento fa onore alla città di Cervia e rappresenta un esempio prezioso di altruismo e responsabilità civile, capace di rafforzare la fiducia nelle giovani generazioni e nei valori di solidarietà, attenzione verso il prossimo e senso della comunità».