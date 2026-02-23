Cervia, ponte mobile chiuso al traffico dal 24 al 27 febbraio

A Cervia da martedì 24 febbraio fino a venerdì 27 febbraio sarà eseguito l’intervento di manutenzione straordinaria presso il Ponte mobile. Per l’esecuzione dei lavori si rende necessaria la chiusura del ponte al transito dei veicoli,mentre viene garantito il transito a pedoni e bici presso i marciapiedi laterali.

Saranno previsti segnali di deviazione con percorsi consigliati per i veicoli provenienti da Cervia e da Milano Marittima.L’intervento consiste nella fornitura ed installazione di staffe inox e nuove tubazioni oleodinamiche all’interno del vano di attraversamento della carreggiata carrabile lato Milano Marittima. Si prevede inoltre la realizzazione di nuovi fissaggi dei coperchi sotto ai piloni delponte con modifica per sollevamento con autogrù.Verrà inoltre eseguita una manutenzione ordinaria delle principali componenti elettriche, oleodinamiche e meccaniche del ponte mobile al fine di garantire con continuità ilfunzionamento dell’infrastruttura.