Cervia, ponte di giugno sold out. Il resto del mese ancora no

CERVIA - Sold out per il ponte del 2 giugno: sarà una tre giorni di grande affollamento per la città. Ma tutto il prossimo mese, complessivamente, si preannuncia ricco di presenze turistiche, soprattutto da parte degli stranieri. Dopo i rigori dell’inverno e una primavera piovosa, ora la gente ha voglia di sole e di mare, complici anche le temperature in rialzo. Proprio domenica e lunedì, la colonnina di mercurio sembra destinata a toccare i 30 gradi: un’occasione non solo per prendere la tintarella, ma anche per fare il primo bagno. Gli stabilimenti balneari e gli alberghi aperti saranno al completo, mentre anche i ristoranti attendono il pienone.

«Per il ponte del 2 giugno si registra il tutto esaurito – conferma l’albergatrice Paola Brunelli – e anche giugno si prospetta un bel mese, probabilmente in vantaggio rispetto allo scorso anno. Le strutture specializzate in servizi per bambini, invece, aspettano la chiusura delle scuole per fare il pieno».

«Vincente in questo periodo – precisa poi – è l’offerta variegata che punta sui multi-target. Ad esempio, sbarcheranno sulla costa gruppi di anziani e clientela straniera».

«Il ponte sembra promettere bene – concorda il presidente di Federalberghi, Gianni Casadei – anche perché si integra con le iniziative sportive. Il mese di giugno, invece, è come di consueto piuttosto fiacco. In generale registriamo un incremento delle richieste da parte dei turisti stranieri, in particolare provenienti da Francia, Germania e Polonia».

Anche per la presidente di Assohotel, Giorgia Anastasi, infine, c’è «grande richiesta per il ponte del 2 giugno, mentre il resto del mese va un po’ a rilento e aspettiamo la fine delle scuole».

Il weekend sarà caratterizzato, fra l’altro, dallo Sposalizio del Mare, che solitamente richiama molti spettatori per assistere al lancio dell’anello in mare, previsto per domenica. Dopo il taglio del nastro di domani, con il concerto alle 21 in piazza Garibaldi della Grande Orchestra Città di Cervia, l’anteprima della festa più antica di Cervia sarà la cerimonia dell’anello. Quest’ultima è in programma sabato alle 21, sempre in piazza, dove avverrà anche lo scambio dei doni, con protagonista Pinzolo, città ospite della 581ª edizione.