Cervia, pino di 18 metri crolla all’improvviso di fronte all’entrata laterale della scuola: si indaga sulle cause

Giovedì sera, 21 maggio, un pino di 18 metri è caduto in via Circonvallazione Sacchetti a Cervia, di fronte all’entrata laterale della Scuola Pascoli. “Le squadre dei Vigili del Fuoco e della ditta appaltatrice del servizio comunale - sottolinea il Comune in una nota - hanno lavorato in modo congiunto per eliminare le parti dell’albero caduto e ripristinare in brevissimo tempo il traffico veicolare e pedonale. In questo caso fortunatamente non sono stati coinvolti persone e mezzi. L’albero era un esemplare di pino domestico di oltre 90 anni di età e circa 18 metri di altezza, ben strutturato e i tecnici stanno verificando le possibili cause del suo cedimento improvviso. Il Servizio Verde del Comune addetto alla gestione del verde pubblico ha già avviato da tempo una ricognizione dei siti più critici, verificando lo stato di stabilità delle alberature pubbliche ritenute più a rischio, con interventi di messa in sicurezza anche mediante l’eliminazione delle alberature ritenuta necessaria per garantire l’incolumità pubblica e le indagini sono tutt’ora in corso”.