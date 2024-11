Cervia piange “Muco”, ribelle del bar Corso

Si è spento all’età di 69 anni Giovanni Gardella, detto “Muco”, l’ultimo dei “frikkettoni” del bar Corso. Un’anima ribelle, che ha sempre vissuto in modo libero, anticonformista, facendo a modo suo. Anche pagando di persona, dopo che l’onda della contestazione si era spenta. Non a caso viveva in un camper in via Lazio a Pinarella, anche se per molti anni aveva lavorato come carrozziere a Savio. Di certo, però, non gli è mancato l’affetto del figlio Lenni, della compagna Fabiana, della mamma Albertina, del fratello Mauro, della cognata Isotta e del nipote Roberto, che adesso lo piangono serbando il suo patrimonio di ricordi.

