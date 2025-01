Cervia piange il decano dei pescatori: è scomparso a 92 anni “Rumanin”

Il decano dei pescatori getta l’ancora per sempre. Si è spento all’età di 92 anni Romano Casadei, detto “Rumanin”, una vita spesa nel mare e nel suo Borgo marina. Era il più anziano di quella generazione del dopoguerra che aveva ricominciato a gettare le reti nel periodo della ricostruzione. Lui però prima aveva fatto altri lavori ed era emigrato perfino in Libia per sbarcare il lunario. Poi, nel 1970, con i risparmi era riuscito a comprare la sua prima imbarcazione. Si trattava di un piccolo peschereccio che però gli ha dato quella libertà di cui aveva bisogno. Usciva dal Porto di notte e ritornava il giorno dopo con le casse piene di pesce, che poi affidava per la vendita al mercatino di via Nazario Sauro.

