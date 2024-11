Cervia piange Enzo Mussoni, il marinaio del Papa. Imbarcò Giovanni Paolo II durante la visita del 1986

Si è spento all’età di 78 anni Enzo Mussoni, il marinaio del Papa. Comandava infatti l’imbarcazione “Ficocle”, che imbarcò Papa Wojtyla durante la sua visita a Cervia nel 1986. Dell’equipaggio faceva parte anche Romano Giambi, che ebbe l’onore di intrattenere Giovanni Paolo II durante lo Sposalizio del mare, officiato quell’anno dal santo padre. Il porto cervese fu poi intitolato allo stesso Wojtyla in ricordo di quell’avvenimento, nel maggio del 2013.

Mussoni comandava appunto il peschereccio che aveva a bordo anche le altre autorità civili e religiose, e dal quale il pontefice gettò l’anello in mare. Quell’anno la fede d’oro venne ripescata da Alberto Lunardini, marinaio cervese morto l’anno scorso e figura rappresentativa del Borgo marina. Come appunto Mussoni, che ha svolto la professione di pescatore fino al pensionamento, e ultimamente viveva in una struttura di Ravenna, accudito dalla figlia.

