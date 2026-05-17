Cervia. Pesca l’anello dello “Sposalizio del mare” e chiede alla compagna di sposarlo

Pesca l’anello e chiede alla compagna di sposarlo. Un finale “rosa” per lo Sposalizio del mare, come rosa erano le strade di Cervia addobbate per la partenza del Giro d’Italia. A pescare l’anello dell’edizione 582 è stato Marco Lotti (della pescheria Lucchi) che con il gioiello d’oro in mano, di fronte al vescovo Lorenzo Ghizzoni, si è inginocchiato di fronte alla compagna per chiederle: “Mi vuoi sposare?”. “Sì” è stata la risposta di Nadia, commossa con la figlia in braccio. “E allora è tuo” la conclusione di Lotti.

Dopo il tradizionale corteo storico per le vie del centro, il lancio dell’anello d’oro in mare benedetto dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghizzoni. Poi a sfidarsi in acqua le tre squadre riconoscibili dai colori delle cuffie: royal blu per il Circolo Nautico, rosa per il Bar Betta e blu navy per la Pescheria Lucchi.