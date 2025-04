Cervia, per il Tamarindo, è grande festa: 40 anni di attività dello storico bistrot

Il Tamarindo compie 40 anni e con il suo percorso racconta la nascita dei locali lungo il cosiddetto canalino.

Lo storico bistrot ha fatto da pioniere allo sviluppo dell’area del Porto canale che si estende vicino al ponte Cavour, dove sono sorte col tempo diverse attività di intrattenimento basate sulla piccola ristorazione.

Una movida dal “bon ton”, che si è presto distinta da quella più rumorosa di Milano Marittima attirando numerosi clienti. Tutto è nato nel 1985, quando Fausto ebbe l’intuizione di portare un pizzico di Francia lungo il canale.

«Fu il primo a comprendere che lì - spiegano Antony e Nicole, gli attuali gestori del Tamarindo -, dove attraccano le barche e si sente forte il profumo del mare, il sogno di fermare il tempo si poteva concretizzare. Qualche sedia, i tavolini, l’amicizia, le parole e i sorrisi, ecco il segreto di quella prima comunanza».

Era il 5 maggio del 1985 e nasceva un locale dall’atmosfera bohémien, dove regnava l’intimità per la gioia delle coppie in cerca di un loro “rifugio”.

Poi Fausto ha deciso di viaggiare verso nuove mete, e nel 2012 gli sono subentrati i nuovi protagonisti di questa avventura, che hanno mantenuto intatte le caratteristiche del locale, con i colori della Provenza e il profumo della sangria.

Una drink list, inoltre, accontenta i palati più esigenti.

E ora è già festa, in vista di quel fatidico 5 maggio che per Antony e Nicole rappresenta una tappa fondamentale. Loro non escludono qualche sorpresa per celebrare il compleanno, visto che il Tamarindo ha fatto la storia di Cervia passando dal Novecento al nuovo millennio.