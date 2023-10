Cervia, per gli albergatori l’Ironman e la movida sono incompatibili

Cervia punto di riferimento per alcuni sport? Il dibattito è aperto ma Federalberghi non nasconde la contraddizione che fa capo a questo progetto.

Come possono convivere, infatti, vacanza attiva e movida? A dare fuoco alle polveri è il presidente Gianni Casadei, che non le manda certo a dire: «Se raccontiamo che Cervia è la città dello sport e della natura - denuncia –, come coniughiamo le esigenze degli atleti di Ironman che fanno colazione alle 5 del mattino con la movida fracassona? In ogni caso chiediamo un aiuto per mettere ordine e coordinare gli eventi di animazione territoriale. Cervia nel suo complesso ne ha tantissimi, e spesso in contemporanea. Forse si potrebbe ragionare di ridurne il numero aumentandone la qualità».

La sollecitazione degli albergatori coinvolge direttamente Cervia in per il turismo, la fondazione impegnata a concertare una promozione a misura di turista.

«Chiediamo soprattutto trasparenza nella valutazione delle azioni intraprese - lancia un appello il presidente -, anche se alle volte in questo settore ci si muove per tentativi. Non è un problema, quanto meno una vergogna, quando non ci si azzecca. L’importante è sapere quanto è costata una determinata iniziativa e cosa ha prodotto. E se non regge si cambia».

Federalberghi ripone comunque «molta fiducia nella fondazione, e le aspettative sono necessariamente alte».

«Auspichiamo che i risultati del cambio di passo - aggiunge Casadei -, si palesino in fretta. Per iniziare occorre un progetto di promo commercializzazione che possa aiutare la destinazione, invertendo la tendenza e recuperando quote di mercato che purtroppo stiamo perdendo. Inoltre chiediamo di aiutare la destinazione stessa a riposizionare brand e immagine. L’esempio sul lancio di una immagine sportiva della città rientra appunto in questo discorso».

Non mancheranno al riguardo le riflessioni. Il mondo della notte è in grado di assicurare le oltre 40 mila presenze di Ironman in un solo weekend? Oppure la movida è legata al solo pendolarismo e durante i grandi eventi potrebbe fare un passo indietro a favore dei pernottamenti?

«I dirigenti di Cervia in hanno preso molto seriamente la questione - confida Federalberghi -, e so che presto presenteranno alla città alcuni progetti innovativi. Intanto i miei complimenti per l’idea e la velocità con cui è stata messa in streaming la schiusa delle tartarughe. Solo un soggetto a trazione privata mette assieme un progetto del genere in meno di 72 ore».

Massimo previato