Cervia, Ostello della Gioventù nella ex colonia Mundi

Nasce a Cervia un Ostello per la gioventù che avrà come sede l’immobile della ex colonia Regina Mundi. La struttura, denominata Meet Cervia, è situata in viale Italia 310. La società Mincio Greenway di Castelnuovo del Garda (Verona) ha presentato una proposta al Comune che comprende appunto l’utilizzo di questo fabbricato quale Ostello per i giovani. L’Amministrazione comunale, dal canto suo, è “interessata ad ampliare l’offerta ricettiva per turisti e studenti”. La proposta della Greenway va dunque in questa direzione e la L’ex colonia Regina Mundi Giunta ne ha approvato il progetto. «E’ una tipologia nuova - viene sottolineato -, non ancora presente sul territorio. Va quindi incoraggiata questa iniziativa imprenditoriale ». La convenzione stipulata con la società ha una durata di 5 anni, dal 2024 al 2029, ma è previsto un rinnovo per successivi 3 anni. E’ possibile anche la somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti (maggiorenni o accompagnati da un adulto), mentre i periodi di soggiorno non saranno superiori ai 30 giorni. Per quanto riguarda i prezzi, una camera doppia costa 110 euro al giorno e una singola 70, con la possibilità di aggiungere un letto a 35 euro. L’Ostello resterà aperto 4 mesi all’anno.