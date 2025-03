Cervia, nuovo asilo nido di Montaletto, via ai lavori: sarà pronto nel 2026

Partiranno lunedì prossimo i lavori per il nuovo asilo nido del Comune di Cervia, che sorgerà a Montaletto, di fianco alla Scuola elementare Buonarroti, e permetterà all’Amministrazione comunale di ampliare i servizi per le famiglie. Il progetto prevede la costruzione di una struttura in grado di ospitare 48 bambini e nella quale attivare diverse tipologie di servizi, in modo da poter dare numerose risposte alle esigenze delle famiglie. Attualmente nel Comune di Cervia è presente un solo Nido comunale, il “Piazzamare” in via XXII Ottobre, non sufficiente a dare risposte al tutte le famiglie che richiedono il servizio. Per l’anno scolastico 2024/25, infatti, la lista d’attesa conta 63 bambini. I lavori, che dovrebbero durare circa un anno, prevedono un investimento di 1.936.590 euro, di cui 1.152.000 euro finanziati con risorse Pnrr e 784.590 euro dal Comune. Si prevede l’attivazione del nuovo servizio nel 2026.

Il progetto prevede di combinare le esigenze pedagogiche e il benessere del bambino nei suoi primi anni di vita attraverso un manufatto integrato con l’ambiente circostante, che tenga conto della relazione con la città e la sua collettività, del contesto climatico, della salubrità ambientale e delle energie rinnovabili. Per gli aspetti ambientali è stata posta particolare attenzione alla ricerca del miglior rapporto con la posizione e il clima locale, all’orientamento dell’edificio, al risparmio energetico, al contenimento dei consumi energetici attraverso l’utilizzo di tecnologie solari, al contenimento dei consumi d’acqua grazie all’utilizzo di sistemi di recupero e valorizzazione delle acque meteoriche e di scarico, all’ottimizzazione degli impianti di produzione del calore, ai sistemi di coibentazione dell’edificio, all’illuminazione e alla climatizzazione naturale, e infine all’introduzione di sistemi trasparenti di controllo quali la certificazione dei materiali utilizzati.

Il prossimo 7 aprile, alle 20.30, l’Amministrazione comunale presenterà il progetto all’incontro mensile del Consiglio di zona di Montaletto-Villa Inferno.