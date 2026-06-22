Cervia. Notte rosa, denunce per furto e droga, trovato un coltello

Nel weekend della Notte Rosa 2026 i Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno intensificato i controlli sul litorale e nei luoghi della movida, identificando circa 150 persone e controllando 50 veicoli.

Un uomo in stato di ubriachezza, dopo aver molestato alcuni turisti, ha insultato i militari intervenuti e opposto resistenza all’identificazione: è stato sanzionato per ubriachezza e denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Altri due giovani sono stati sanzionati per ubriachezza dopo aver infastidito altre persone nei locali del centro di Milano Marittima.

Due ragazzi sono stati denunciati per furto: nella notte si erano introdotti in uno stabilimento balneare di Milano Marittima impossessandosi di due bottiglie di superalcolici, venendo bloccati dal personale di vigilanza. La refurtiva è stata restituita al titolare. Quattro giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati invece segnalati alla Prefettura per uso di hashish e marijuana.

Nel corso dei controlli è stato rinvenuto sulla pubblica via un coltello a serramanico con lama da 15 centimetri, verosimilmente abbandonato da qualcuno alla vista dei militari.