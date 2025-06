Cervia, Niccolò Amadori a 24 anni ha avuto un’idea vincente: “All’Alto Cocktail festival aspettiamo bartender da tutto il mondo”

Dal mix fra la voglia di riscatto personale e il desiderio di «educare a bere bene e con cognizione». Come nella realizzazione dei suoi cocktail, è nell’intento di trovare il giusto equilibrio fra queste due esigenze che il barman 24enne nato a Cesena Niccolò Amadori pensa e realizza, per il quarto anno consecutivo, la manifestazione di mixology più conosciuta e di tendenza della Rivera Romagnola: “Alto Cocktail Festival”. Sede dell’evento sarà il suo locale “Alto Cocktail Bar” collocato nella panoramica terrazza dell’albergo di famiglia Villa del Mare Spa Resort di Cervia. I primi drink verranno serviti domenica 22 giugno per continuare fino a sabato 28.

Obiettivo

Cresciuto e affermatosi professionalmente tra Cervia, Milano, Francia, Australia, Usa e ovunque lo portasse “l’intraprendenza”, quella di Amadori è una carriera sempre alla ricerca «della profondità, del qualcosa che non sia mai scontato» descrive. Una sorta di missione per sé e per la sua terra. Nata dal confronto con realtà molto diverse, ma stimolanti. «Fin dalla prima esperienza a Milano da “Ceresio” - racconta - ho constato quanto la Romagna faccia fatica ad apprezzare l’eccellenza e le novità. Questo festival che porta a Cervia i migliori bartender, mixologist e chef del pianeta - spiega - ha l’obiettivo di invertire la rotta. Cerchiamo di far crescere nella clientela l’interesse per questo settore: per rendere le nostre zone sempre più internazionali». Una sfida che mira a «un cambiamento culturale». «La mixology – illustra – non può ridursi a spritz o gintonic. Il concetto di aperitivo non è da ricondurre a quello che ti viene dato in accompagnamento al drink: serve focalizzarsi su quello che si sta bevendo. Dietro a qualsiasi preparato - evidenzia - c’è uno studio, ci sono mesi di prove dell’abbinamento, una lunga ricerca dell’equilibrio. Per alcune delle nostre proposte andiamo a raccogliere i fogli di Sambuco, li distilliamo e facciamo il nostro liquore».

Struttura