Cervia, nella cucina del ristorante spuntano due cuochi in nero e l’Ispettorato del Lavoro lo chiude

Prosegue l’attività di contrasto al lavoro nero e alla scarsa sicurezza da parte degli ispettori del lavoro di Ravenna, a tutela dei diritti alla salute e al corretto inquadramento dei lavoratori. Nel corso di un accesso effettuato nelle ore notturne nella zona di Cervia, gli ispettori hanno trovato al lavoro, nei locali cucina di un ristorante, tre cittadini extracomunitari. Dalle verifiche è stato accertato che due lavoratori erano privi di contratto di lavoro, pertanto, completamente in “nero”. All’esito della verifica è stato pertanto adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero. Il datore di lavoro, per riaprire la propria attività dovrà dimostrare di avere regolarizzato i due lavoratori in nero, pagando le relative sanzioni.