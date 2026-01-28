Cervia, nasce “Associazione Viola” dedicata a Viola Mazzotti: “Ci mettiamo in gioco per immaginare un futuro migliore”

Nasce “Associazione Viola Aps”, dedicata a Viola Mazzotti, la ragazza di Cervia tragicamente scomparsa dopo essere stata travolta da un camion a Bologna lo scorso 25 novembre.
Così i proomotori in una nota: “Associazione Viola nasce dalla volontà della sua famiglia e dei suoi amici, dalla volontà di non sprecare tutta la sofferenza e fare il possibile per trasformare un dolore immenso in “Bellezza” (volutamente con la B maiuscola). E’ nata allora “Associazione Viola” - un’associazione di promozione sociale - attraverso la quale raccogliere fondi per far continuare a crescere il nostro fiore. È uno spazio in cui Valori, Persone e Idee si incontrano. Una realtà in cui il ricordo di Viola si traduce in azione, dove i giovani possono mettersi in gioco per immaginare un futuro migliore. Il primo risultato già ufficializzato è la Borsa di Studio approvata da UNIMORE (dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia): permetterà, già per il prossimo anno accademico, di far conseguire la laurea magistrale a ragazzi meritevoli che condivideranno quelli che erano i Valori di Viola”.