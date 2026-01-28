Cervia, nasce “Associazione Viola” dedicata a Viola Mazzotti: “Ci mettiamo in gioco per immaginare un futuro migliore”

Così i proomotori in una nota: “Associazione Viola nasce dalla volontà della sua famiglia e dei suoi amici, dalla volontà di non sprecare tutta la sofferenza e fare il possibile per trasformare un dolore immenso in “Bellezza” (volutamente con la B maiuscola). E’ nata allora “Associazione Viola” - un’associazione di promozione sociale - attraverso la quale raccogliere fondi per far continuare a crescere il nostro fiore. È uno spazio in cui Valori, Persone e Idee si incontrano. Una realtà in cui il ricordo di Viola si traduce in azione, dove i giovani possono mettersi in gioco per immaginare un futuro migliore. Il primo risultato già ufficializzato è la Borsa di Studio approvata da UNIMORE (dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia): permetterà, già per il prossimo anno accademico, di far conseguire la laurea magistrale a ragazzi meritevoli che condivideranno quelli che erano i Valori di Viola”.

“Oltre a questo - continuano i sottoscrittori - l’Associazione ha l’obiettivo di raccogliere fondi che permettano di fare anche iniziative e attività che abbiano un impatto sul territorio. Attività di sensibilizzazione, di divulgazione, collaborazione con imprese e scuole... senza limiti

In particolare, sono state individuate alcune attività da realizzare in tempi brevi, dopo aver già interpellato e coinvolto alcuni partner.

- Attività di divulgazione, chiamando ospiti di livello del proprio settore. Affronteremo temi rilevanti per le sfide del presente e che riguardano il futuro. Saranno i ragazzi a organizzare e a creare l’architettura degli incontri.

- Viola-Day: una giornata intera, in primavera, con numerosi eventi (sport, musica, testimonianze, talk ispirazionali, enogastronomia) aperta a tutti: famiglie, adulti, ragazzi. Lo scopo è creare un evento identitario, un modo gioioso per ricordare Viola e la sua energia, creando un evento per la comunità.

- Attività di sensibilizzazione sul problema della sicurezza stradale e della convivenza strada-bici. A tal fine l’Associazione si è già interfacciati con l’associazione “salvaiciclisti.bologna.it” per organizzare due giornate di sensibilizzazione, e con Aura Gruppo Autoscuole per attività di sensibilizzazione sul territorio.

- Progetti “di connessione” tra Ragazzi e Aziende del territorio. L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro fra le Aziende del territorio e i Ragazzi. Spesso, per la provincia, il problema non è la mancanza di offerte o domande di lavoro, ma la mancanza di comunicazione da entrambe le parti. Ciò che l’Associazione vuole fare è cambiare il paradigma di questa comunicazione. L’idea è quella di fare in modo che siano i Ragazzi a raccontare le Aziende (coinvolgendo anche le scuole) in modo da creare opportunità sia alle imprese del territorio, sia ai ragazzi.

- Ulteriori Borse di Studio rivolte ai giovani del Comune di Cervia (oltre quelle già definite con UNIMORE e il suo territorio)”.

Ogni iniziativa e attività sarà resa nota attraverso il sito internet www.associazione-viola.org e la pagina Istagram (associazioneviola).